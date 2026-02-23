Stefano Poli il docente della Statale di Milano morto travolto da una valanga in Valle d’Aosta

Una valanga in Valle d’Aosta ha causato la morte di Stefano Poli, un docente della Statale di Milano, domenica 22 febbraio. La slavina si è staccata alle pendici della Becca di Nana, a circa 3.000 metri, mentre Poli stava facendo una ciaspolata in compagnia. Il suo corpo è stato trovato sotto la neve da un team di soccorritori. La tragedia ha scosso la comunità locale e gli appassionati di montagna.

Milano, 23 febbraio 2026 – Fatale una valanga caduta in Valle d’Aosta: Stefano Poli, originario di Bergamo e residente a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, è stato travolto e ucciso, domenica 22 febbraio alle pendici della Becca di Nana, a circa 3mila metri di quota, in Val d'Ayas. Valanga in Valle d’Aosta, travolto e ucciso scialpinista sulla Becca di Nana La vittima. Stefano Poli aveva 66 anni ed era professore ordinario di Petrologia e Petrografia all'Università Statale di Milano. Era stato direttore del Dipartimento di Scienze della Terra ed era socio dell' Accademia dei Lincei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

