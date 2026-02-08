Il big-match è FalkGalileo-Rubierese Oggi in palio c’è una fetta di Promozione
Questa domenica alle 14.30, i tifosi aspettano il big-match tra FalkGalileo e Rubierese. La FalkGalileo, ex Sporting l’argentata, cerca di fermare la capolista che sta dominando il girone C di Prima categoria. In palio c’è una fetta di Promozione, e la partita promette tanti emozioni.
Una fetta di Promozione in palio. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30), se la giocano nel big-match dell’ex Sporting l’argentata FalkGalileo e la capolista Rubierese che stanno dominando il girone C di Prima categoria. I locali di mister Genitoni si presentano da una settimana anomala causa il rinvio per campo impraticabile a Rio Saliceto nel testacoda col San Prospero Correggio e sono così scivolati a sei punti dai biancorossi del trainer Iemmi; fra i cittadini out il centrale Mattioli che deve scontare un turno di squalifica. Dopo le dimissioni di mister Viani, la Campeginese ha optato per una soluzione interna, affidando la squadra a Giorgio Arata che debutta nel match casalingo contro la Modenese in cui i gialloblù inseguono i primi punti salvezza del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
