Nella notte del 30 aprile, tre aziende a Bidasio sono state oggetto di furti, inclusa una stazione di distribuzione di latte. Durante i colpi, una donna è stata sfiorata dai ladri che si sono allontanati rapidamente. I Carabinieri stanno conducendo indagini per identificare i responsabili e seguire le tracce della fuga, che si è svolta tra i campi di Nervesa della Battaglia.

? Cosa sapere Tre aziende a Bidasio colpite da furti il 30 aprile con un distributore di latte.. I Carabinieri indagano sulla fuga dei ladri tra i campi di Nervesa della Battaglia.. Tre aziende di Bidasio sono state colpite da un violento raid di furti nella giornata di ieri, 30 aprile 2026, quando i malviventi hanno preso di mira un distributore di latte a Nervesa della Battaglia fuggendo poi tra i campi. La notte trascorsa tra le frazioni del comune è stata segnata dalla tensione per l’azione coordinata di un gruppo di ladri che ha saputo muoversi con rapidità tra le proprietà agricole. Il bersaglio principale del colpo è stato un distributore di latte, dove i responsabili dell’attacco hanno operato prima di dileguarsi nell’oscurità dei terreni circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid tra le aziende di Bidasio: tre colpi e una donna sfiorata dai ladri

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