Il ristorante preso di mira dai ladri | due colpi in quindici giorni

In un ristorante locale sono stati compiuti due furti in un arco di quindici giorni. Durante entrambi gli episodi, i malviventi hanno infranto la vetrata del locale usando un tombino e sono entrati all’interno. I ladri si sono diretti verso il fondo cassa, ma in entrambe le occasioni non hanno trovato denaro. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.