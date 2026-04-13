Il ristorante preso di mira dai ladri | due colpi in quindici giorni
In un ristorante locale sono stati compiuti due furti in un arco di quindici giorni. Durante entrambi gli episodi, i malviventi hanno infranto la vetrata del locale usando un tombino e sono entrati all’interno. I ladri si sono diretti verso il fondo cassa, ma in entrambe le occasioni non hanno trovato denaro. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.
Hanno infranto la vetrata del ristorante con un tombino, sono entrati nel locale ed hanno cercato i soldi nel fondo cassa, fortunatamente senza trovare nulla. Nel farlo, qualcuno sarebbe rimasto ferito. È questa una prima ricostruzione delle dinamiche di un furto con spaccata, il secondo nel giro.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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