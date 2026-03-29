Ladri in trasferta | arrestati un uomo e una donna dai carabinieri

Due persone sono state arrestate dai carabinieri in seguito a un furto avvenuto in un maneggio di Giugliano. Gli investigatori hanno individuato e fermato un uomo e una donna, ritenuti responsabili dell’episodio. L’intervento è avvenuto durante le prime ore del mattino e ha portato al sequestro della refurtiva. La questura ha confermato che le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’operazione.

"> Furto al Maneggio di Giugliano: Una Giornata di Relax Interrotta. Napoli. Domenica 22 marzo, ora di pranzo. Un gruppo di famiglie, ragazzi e bambini si reca a trascorrere una giornata di svago presso un maneggio di Giugliano in Campania, situato in via Licola Mare. Quello che doveva essere un momento di relax si trasforma rapidamente in un incubo per alcune madri presenti. La loro tranquillità viene bruscamente interrotta da alcuni messaggi sul cellulare. “Pagamento di € 20,40 presso regolarmente effettuato” recita il primo SMS. Le donne increduli cominciano a ricevere una sequenza di messaggi: in totale, cinque pagamenti non autorizzati in pochi minuti, tutti di importi simili, intorno ai 20 euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ladri in trasferta: arrestati un uomo e una donna dai carabinieri Articoli correlati Giugliano in Campania: Ladri seriali in trasferta. Carabinieri arrestano un uomo e una donnaSpaccano un’auto nel parcheggio di un maneggio e usano carte rubate per pagamenti contactless: coppia fermata dai Carabinieri grazie alle telecamere... Ladri in trasferta, due napoletani arrestati per la truffa dei finti carabinieriIn particolare, i due uomini avevano fatto credere all’anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi... Truffa del finto incidente ma l’anziana non ci casca e gli fa una trappola: preso 56enne di Napoli Tutti gli aggiornamenti su Ladri in trasferta arrestati un uomo e... Temi più discussi: CARABINIERI DI NAPOLI * : LADRI SERIALI IN TRASFERTA A GIUGLIANO, ARRESTATI UNA DONNA E UN UOMO DI ETNIA ROM CON MERCE RUBATA DAL MANEGGIO; Comacchio, ladri acrobati incastrati dopo il colpo al supermercato: 5 arresti; Giugliano, ladri seriali in trasferta: arrestati uomo e donna dopo furti e pagamenti contactless; Giugliano, spese a raffica con carte rubate: traditi dagli sms, arrestati ladri seriali in trasferta. Giugliano, ladri seriali in trasferta: incastrati dal pagamento col bancomat rubatoDomenica 22 marzo, ora di pranzo. Ignoti si intrufolano nel parcheggio di un maneggio di Giugliano in Campania a via Licola ... internapoli.it Furti di tablet nelle scuole della Ciociaria: arrestati ladri in trasferta. Ora si cerca la bandaLa lunga notte della Banda del Digitale si è schiantata contro il muro delle forze dell’ordine a Piedimonte San Germano. Erano pronti all'ennesimo sfregio, i due uomini del napoletano finiti in ... ilmessaggero.it Una banda di ladri ha rubato non solo il quadro “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir - come si era appreso in un primo momento - ma anche due opere di altri maestri del calibro di Matisse e Cezanne. Si tratta di ‘Natura morta con ciliegie’, dipinta da Ceza - facebook.com facebook I ladri hanno portato via 'Les Poissons', indagano i carabinieri #ANSA x.com