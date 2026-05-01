Le autorità statunitensi hanno effettuato un raid e dispiegato un blocco navale nel tentativo di esercitare pressione sull’Iran. Il governo ha indicato la volontà di accelerare le azioni per risolvere la situazione, considerando anche l’uso di misure economiche e militari per superare l’impasse. La decisione si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra le parti coinvolte.

Continua a rivelarsi incerto il destino del processo diplomatico iraniano. Donald Trump punta innanzitutto a mantenere alta la pressione economica sul regime khomeinista, confermando il blocco navale imposto ai porti della Repubblica islamica. Non solo. Il presidente americano sarebbe anche pronto a ricorrere a una pressione di natura militare. Secondo Axios, Centcom avrebbe infatti preparato dei piani per possibili attacchi «brevi e incisivi» contro obiettivi del regime: attacchi che l’inquilino della Casa Bianca potrebbe decidere di ordinare per indebolire la posizione negoziale di Teheran. In particolare, tra le opzioni sul tavolo, ci sarebbe anche la conquista di alcune parti dello Stretto di Hormuz, nonché l’invio di soldati sul terreno per sequestrare le scorte di uranio arricchito iraniano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Raid e blocco navale per piegare Teheran

Iran Crossed The RED LINE... The U.S. Navy Just Did Something BRUTAL In Hormuz

Notizie correlate

Iran: mancato accordo Usa-Teheran. Trump annuncia blocco navale a HormuzNessun accordo dopo il round di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, con tensioni che restano alte su nucleare e libertà di navigazione...

Iran, Trump: "Blocco navale in vigore fino ad accordo definitivo con Teheran"Venerdì l’Iran ha dichiarato di aver riaperto completamente lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, ma il presidente degli Stati Uniti Donald...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Blocco navale a oltranza e raid, Trump: Basta fare il buono. Ma la guerra costa 25 miliardi; Gli USA rilanciano l’idea di una coalizione per Hormuz; Trump rifiuta: chiude Hormuz e prepara raid brevi e potenti; Guerra in Iran, la diretta | Trump respinge la proposta iraniana, il blocco navale rimane.

Iran, Trump: Blocco navale finché non ci sarà accordo su nucleare. Media: piano Usa per nuovi raid - DirettaIl blocco navale Usa in Iran andrà avanti finché non si arriverà ad un accordo sul nucleare. Parola di Donald Trump, che in una breve intervista ad Axios ha spiegato che lo stop è in qualche modo più ... adnkronos.com

Blocco navale su Hormuz: come funziona | Trump pressa l’Iran (e la Cina): nessuno pagherà pedaggi illegaliContro-mossa Trump dopo il fallimento dei negoziati con l'Iran: blocco navale sullo Stretto di Hormuz, come funziona e cosa può succedere ... ilsussidiario.net

Ennesimo raid notturno nei locali a Rende. Colpiti altri due esercizi commerciali tra cui il noto pub l’Accademia. Il titolare “Confidiamo nel lavoro delle autorità e continueremo a fare il nostro lavoro con la stessa passione di sempre” - facebook.com facebook

Estesi raid israeliani sul sud del Libano Droni di Hezbollah verso la Galilea L’Osservatore Romano x.com