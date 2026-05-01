Raid dai Sassi al Gran Sasso | 8 auto d’epoca per la solidarietà

Il primo maggio, otto auto d'epoca partiranno dai Sassi in direzione del Gran Sasso. La corsa è organizzata dalla Scuderia Lupi della Lucania e ha l’obiettivo di sostenere il Progetto Parkinson. L’evento si inserisce in un’iniziativa di solidarietà che coinvolge appassionati di auto storiche provenienti dalla regione. La partenza avverrà al mattino, con un percorso che prevede diverse tappe lungo il tragitto.

? Cosa sapere Otto auto d'epoca partono il 1 maggio dai Sassi verso il Gran Sasso.. Il raid della Scuderia Lupi della Lucania sostiene il Progetto Parkinson.. Otto vetture d’epoca hanno lasciato la murgia materana questa mattina, venerdì 1 maggio 2026, per affrontare un viaggio di quasi 1000 chilometri che le porterà dai Sassi fino alle vette del Gran Sasso. Il raduno, battezzato Raid dai Sassi al Gran Sasso, è stato dato il via dalla Scuderia Historic Club Lupi della Lucania con un gruppo di dieci equipaggi pronti a sfidare le strade meno battute. La sfida non si gioca sulla velocità pura, ma su un percorso pensato per evitare le autostrade, trasformando la marcia in una sorta di escursione paesaggistica tra motori e natura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raid dai Sassi al Gran Sasso: 8 auto d’epoca per la solidarietà Notizie correlate Auto d’epoca, passione per i motori e solidarietà: Forlì accoglie la seconda edizione del "Tour della Romagna"uto d’epoca, passione per i motori, cultura, conoscenza del territorio e solidarietà in un percorso anche di attenzione verso persone in difficoltà. Leggi anche: Gran Premio Napoli: sfilata di auto d’epoca il 1° maggio 2023. Non perderlo! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dai Sassi al Gran Sasso tra auto storiche e superamento dei limiti del Parkinson; Raid dai Sassi al Gran Sasso tra Basilicata e Abruzzo dal 1° maggio; Danneggia un’auto in sosta a Pescara, arrestato. Dai Sassi al Gran Sasso tra auto storiche e superamento dei limiti del Parkinson(ANSA) - POTENZA, 23 APR - Dalla Basilicata all'Abruzzo, andata e ritorno, quasi mille chilometri per il Raid dai Sassi al Gran Sasso: sarà questa la nuova impresa ideata dalla Scuderia Historic Cl ... msn.com 'Dai Sassi al Gran Sasso', un Raid di tre giorni su auto storiche(ANSA) - POTENZA, 15 APR - Un Raid dai Sassi al Gran Sasso: 600 km, dalla Basilicata all'Abruzzo, andata e ritorno, che, dal primo al 3 maggio, nove equipaggi afronteranno su suto storiche. La prima ... msn.com Ai confini del mondo. Osservatorio Astronomico Gran Sasso d' Italia 01/05/2026 Canon 5D Mark III+Tamron 70/200 - facebook.com facebook #RESTART 38 mln dal CIPESS per il rilancio del cratere 2009. 35 mln per turismo in 45 Comuni 3 mln per ciclabili del Gran Sasso Investiamo su outdoor, mobilità sostenibile e borghi: il Gran Sasso diventa infrastruttura naturale di sviluppo. Avanti con x.com