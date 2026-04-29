Gran Premio Napoli | sfilata di auto d’epoca il 1° maggio 2023 Non perderlo!

Il 1° maggio 2023 si terrà la sfilata di auto d’epoca nel contesto del Gran Premio di Napoli. L’evento prevede il passaggio di diverse vetture storiche lungo il percorso stabilito. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nell’area dedicata alla tradizione motoristica della regione. La giornata si conclude con una premiazione dedicata alle auto più rappresentative e curiose.

"> Gran Premio di Napoli: Un Ritorno nel Tempo con le Auto d’Epoca. Il 1° maggio 2026, gli appassionati di motori e di storia automobilistica avranno l’opportunità di rivivere un’importante pagina del passato. Su Viale Virgilio, a Posillipo, si terrà un’esposizione di auto d’epoca che celebra il Gran Premio di Formula 1 di Napoli, un evento iconico che ha caratterizzato la storia della città. Questa manifestazione rappresenta non soltanto un tuffo nel passato, ma anche un momento di aggregazione per gli abitanti e i turisti che vorranno ammirare vetture storiche, simbolo di un’epoca in cui il fascino delle corse automobilistiche era al suo apice.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gran Premio Napoli: sfilata di auto d’epoca il 1° maggio 2023. Non perderlo! Notizie correlate Terre di Canossa. Torna la sfilata di auto d’epocaTorna dal 7 al 10 maggio il Terre di Canossa Rally, evento di regolarità superturistica iscritto al calendario della federazione automobilistica... La sfilata di auto d'epoca per la storica coppa Milano-SanremoUna sfilata di auto d'epoca pronte a gareggiare per la corsa più antica d'Italia, la coppa Milano-Sanremo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna il Gran Premio Napoli: sfilata d'auto d'epoca il 1° maggio; Torna il Gran Premio di Napoli: il suggestivo appuntamento tra le strade di Posillipo; Presentata la 9° edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari e il fitto programma degli eventi collaterali; Tra motori e storia, Bari si prepara a rivivere il leggendario Gran Premio anni '50. Torna il Gran Premio di Napoli: il suggestivo appuntamento tra le strade di PosillipoVenerdì 1°maggio 2026, le strade panoramiche di Posillipo ospiteranno Classic car - Gran Premio Napoli, un’esposizione di auto d’epoca, in rievocazione dell’antico e prestigioso Gran Premio di Formula ... napolitoday.it Napoli, Gran Premio Lotteria per Domenico Caliendo: ricavato alla FondazioneNapoli - Una delle corse ippiche più prestigiose d’Europa si trasforma in un’iniziativa di solidarietà e memoria. Il ricavato dei biglietti della 77esima ... pupia.tv Ippodromo di Agnano. . Lo spettacolo sta per cominciare! La grande festa con il trotto protagonista, glamour e solidarietà 3 MAGGIO 2026 IPPODROMO DI AGNANO NAPOLI credit Ippodromo di Agnano Gran Premio Lotteria Grande Ippica It - facebook.com facebook Gran Premio Lotteria, ad Agnano un’edizione nel ricordo di Domenico Caliendo x.com