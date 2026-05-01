Rai cambia palinsesto | puntate singole per finire le fiction prima

La Rai ha annunciato un cambio nel modo di trasmettere alcune fiction, in particolare “Notaio in Sorrento”. Da ora in poi, le puntate avranno una durata di circa 50-60 minuti e saranno trasmesse singolarmente, anziché seguire un percorso continuo. L’obiettivo è concludere la visione delle serie entro le 23, con l’intento di ridurre i costi di messa in onda e gestire meglio il palinsesto serale.

? Cosa sapere La Rai introduce puntate singole da 50-60 minuti per la fiction Notaio in Sorrento.. Il nuovo modello mira a terminare la visione entro le 23 per ottimizzare i costi.. La Rai introduce un cambio radicale nel palinsesto televisivo per risolvere il problema delle fiction che terminano troppo tardi, con l’esperimento di Roberta Valente in Notaio in Sorrento che debutterà questo fine settimana. Il pubblico televisivo ha spesso dovuto affrontare una sfida comune: la stanchezza derivante da serie drammatiche che si protraggono fino a mezzanotte. Questa criticità è figlia di una gestione dei tempi che vede i programmi principali slittare verso orari notturni, un fenomeno alimentato dal successo di format come Affari tuoi e La ruota della fortuna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai cambia palinsesto: puntate singole per finire le fiction prima Notizie correlate Come cambia il palinsesto della Rai con le Olimpiadi? I programmi cancellati in tv per due settimane. E su Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura…Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già incominciate con le prime gare, ma bisognerà aspettare le ore 20. Leggi anche: Gloria 2 quante puntate sono su Rai 1 e replica della fiction con Sabrina Ferilli Altri aggiornamenti Temi più discussi: Programmazione tv, cambia il palinsesto di Rai 1: Dalla strada al palco cambia giorno; Un Posto al sole cambia programmazione: la decisione della Rai, cosa sta per succedere; Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio; Il Paradiso delle Signore cancella una puntata: il nuovo calendario (e la riscossa contro Amici 25). Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in ondaPer la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa andrà in onda. Stop al Paradiso delle Signore ... libero.it Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggioNel giorno della Festa dei lavoratori cambia la programmazione tv: ecco le variazioni della messa in onda sulle reti Rai e su quelle Mediaset ... dilei.it Radio1 Rai. . #1maggio A Roma la conferenza stampa del concertone del #PrimoMaggio di Piazza San Giovanni. Tema di quest’anno “Lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’IA”. L’AD Rossi “Rai in sinto - facebook.com facebook