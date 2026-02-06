Come cambia il palinsesto della Rai con le Olimpiadi? I programmi cancellati in tv per due settimane E su Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura…

La tv pubblica ha già cambiato volto con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per le prossime due settimane, molti programmi sono stati cancellati o spostati, e anche su Rai 1 si prepara la grande serata della Cerimonia d’Apertura. Le gare sono partite, ma la programmazione normale è ormai in pausa.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già incominciate con le prime gare, ma bisognerà aspettare le ore 20.00 di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d'Apertura e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7 febbraio. I Giochi, che ci terranno compagnia fino a domenica 22 febbraio, saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai per un paio di settimane e dunque i palinsesti del network pubblico saranno fortemente condizionati dalla presenza della rassegna a cinque cerchi, ma vediamo nel dettaglio quali saranno i vari cambiamenti a cui il pubblico dovrà abituarsi. Su Rai 2 saltano i vari appuntamenti quotidiani: Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma dalle 08.

