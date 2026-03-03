gloria 2 quante puntate sono su rai 1 e replica della fiction con sabrina ferilli

La fiction Gloria 2 con Sabrina Ferilli è andata in onda su Rai 1 a partire dal 3 marzo 2026, come capitolo finale della serie. La miniserie, intitolata Gloria – Il ritorno, è un sequel della prima stagione del 2024. La trasmissione prevede un totale di puntate, ma il numero esatto non è stato specificato. La storia segue le vicende di Gloria Grandi, una diva sul viale del tramonto.

Gloria 2 quante puntate sono su Rai 1. Gloria – Il ritorno è il film?sequel della miniserie Gloria (2024) con Sabrina Ferilli, tornato in onda il 3 marzo 2026 su Rai 1 come capitolo conclusivo della storia di Gloria Grandi, diva sul viale del tramonto. La storia riparte dalle conseguenze delle bugie di Gloria: dopo aver finto una grave malattia per tornare sotto i riflettori, ottiene l’effetto opposto e finisce in carcere. Da qui inizia un percorso di: resa dei conti con il passato, anche a causa di una biografia non autorizzata che minaccia di rivelare segreti. Ma quante puntate sono di Gloria 2 e quando va in onda su Rai 1? Gloria 2 quante puntate sono, il numero degli episodi. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

