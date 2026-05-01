Ragazzo investito sul porto turistico la macchina fugge

Nel primo pomeriggio del primo maggio, sul porto turistico di Manfredonia si è verificato un incidente in cui un ragazzo è stato investito da un veicolo. La vettura coinvolta si è allontanata subito dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare il conducente e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

MANFREDONA - Pomeriggio intenso sul porto turistico di Manfredonia, verso le 19.30 di oggi primo maggio. Un’auto non identificata ha investito un passante. L’auto è fuggita senza fermarsi, l’auto che è stata però identificata dai conoscenti dell’uomo investito ha superato la lunga fila di auto in coda per il pagamento della sosta. Una nota sulla lunga fila di auto sul porto a causa del servizio di pagamento della sosta che ha provocato grandi lamentele e nervosismo da parte degli avventori del porto. L’uomo investito è rimasto a terra ferito. L’ambulanza è prontamente intervenuta per constatare lo stato del ferito.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ragazzo investito sul porto turistico, la macchina fugge Notizie correlate Leggi anche: Sfonda la vetrina della macelleria con la macchina e fugge Porto turistico “Marina di Pastena”: avviata la procedura VIA al Ministero dell’AmbienteDepositata l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale: ampliamento dell’approdo, nuovi servizi e strutture sul waterfront. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Paura al porto di Pozzuoli: 78enne investito da un camion agli imbarchi per le isole; Tragedia all'imbarco per Ischia, un uomo investito da un camion perde una gamba; Ciclista di 81 anni travolto e ucciso da un'auto guidata da un uomo di 90 anni; Paura al porto di Pozzuoli: 78enne investito da un camion agli imbarchi per le isole. Paura al porto di Pozzuoli: 78enne investito da un camion agli imbarchi per le isolePozzuoli. Momenti di paura questa mattina al porto di Pozzuoli dove un 78enne è stato investito da un camion che stava per imbarcarsi su un traghetto diretto a Ischia. ilmattino.it Ragazzo investito in moto ai 300 alloggi, è grave. Indagini della Polizia Stradale e appello ai testimoni per individuare il responsabile #Cronaca - facebook.com facebook