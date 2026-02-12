Porto turistico Marina di Pastena | avviata la procedura VIA al Ministero dell’Ambiente

Il progetto del porto turistico “Marina di Pastena” a Salerno fa un altro passo avanti. La società che lo supporta ha inviato ufficialmente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la richiesta per avviare la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ora il progetto passa sotto la lente delle autorità, che valuteranno gli eventuali effetti sull’ambiente prima di proseguire con i lavori.

SALERNO – Il progetto del porto turistico “Marina di Pastena” compie un nuovo passo nell’iter autorizzativo: la società proponente ha formalizzato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la richiesta per avviare la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Riqualificazione del litorale e ampliamento dell’approdo. Il piano punta a rinnovare l’attuale approdo e ad ampliarne la capacità con un’impostazione da “marina urbana”, affiancando alle opere portuali servizi per la nautica e funzioni turistico-commerciali. Tra gli elementi indicati nel progetto figurano nuovi spazi sul waterfront e una riorganizzazione complessiva delle aree a terra. 🔗 Leggi su Zon.it

