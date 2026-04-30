Calco ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa | è grave

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello in una strada di Calco, nel lecchese, e ora si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto ieri sera e le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla possibile causa o altri coinvolti. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare eventuali testimoni.

Calco (Lecco), 30 aprile 2026 – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in strada, a Calco, fuori casa. Le sue condizioni sono gravi. Da chi sia stato accoltellato e perchè al momento non si sa. E' successo nella serata di oggi, giovedì, in via Cornello. Il 17enne è stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu e dell' eliambulanza di Sondrio, atterrati in un vicino parcheggio, con l'assistenza dei volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora. E' stato trasferito d'urgenza in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate con diverse autopattuglie, che hanno isolato la zona dove è avvenuta l'aggressione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Studente 13enne accoltella la prof filmando tutto - Vita in diretta 25/03/2026

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