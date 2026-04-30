Ex coinquilini gli lanciano una bottiglia dalla finestra | 30enne in ospedale

Da genovatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vicini hanno lanciato una bottiglia dalla finestra contro un uomo di 30 anni, che è stato poi trasportato in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 21:30 in via Ravecca, nel centro storico di Genova. Secondo quanto riferito, l’evento è seguito a un litigio tra ex coinquilini. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

Prima il litigio, poi le bottigliate. È successo in via Ravecca, nel centro storico genovese, verso le 21,30 di ieri, mercoledì 29 aprile.Secondo una prima ricostruzione, un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, si era recato nell'abitazione dove in passato aveva soggiornato con dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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