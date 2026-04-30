Ex coinquilini gli lanciano una bottiglia dalla finestra | 30enne in ospedale

I vicini hanno lanciato una bottiglia dalla finestra contro un uomo di 30 anni, che è stato poi trasportato in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 21:30 in via Ravecca, nel centro storico di Genova. Secondo quanto riferito, l’evento è seguito a un litigio tra ex coinquilini. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

Prima il litigio, poi le bottigliate. È successo in via Ravecca, nel centro storico genovese, verso le 21,30 di ieri, mercoledì 29 aprile.Secondo una prima ricostruzione, un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, si era recato nell'abitazione dove in passato aveva soggiornato con dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giù dalla finestra della comunità. Quindicenne in ospedaleMORTARA(Pavia) Voleva andarsene dalla comunità in cui era ospite da qualche tempo. Sparatoria a Milano, è morto in ospedale il 30enne ferito dalla poliziaÈ morto dopo una settimana di ricovero all'ospedale Niguarda Liu Wenham, il 30enne cinese che il primo febbraio aveva rubato una pistola a un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ex coinquilini gli lanciano una bottiglia dalla finestra: 30enne in ospedale; Derubavano i turisti e i giovani della movida, presi i Bonnie e Clyde del centro storico. Genova, gli ex coinquilini lanciano una bottiglia dalla finestra e lo colpiscono: ferito un 30enneL’uomo voleva riprendere le proprie cose dalla casa in cui aveva abitato fino a pochi giorni prima ma è scoppiata una lite, seguita dall’aggressione. Indagano ... ilsecoloxix.it Chiede indietro le sue cose, i coinquilini gli lanciano una bottiglia di vetro dalla finestra: ferito un 30enneI cocci di vetro hanno lambito anche i dehors dei locali della via, occupati da alcuni clienti, fortunatamente senza conseguenze ... primocanale.it La vita da coinquilini ha i suoi pro e i suoi contro. Guarda il terzo episodio della nostra web serie e dicci quante volte anche tu ti sei trovato in questa situazione! - facebook.com facebook Ringrazio @il_piccolo e Giulia Basso per la bella recensione di Coinquilini Bestiali (e pure per l'immagine che sono andati a pescare sul web: di norma direi che non ci sono castori che si intrufolano nelle nostre cantine, ma quella vecchia foto è speciale) x.com