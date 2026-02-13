Donna violentata a Modena l’avvocato | Ha seguito la sua vittima ha studiato i suoi movimenti per poi aggredirla
A Modena, una donna è stata violentata lo scorso agosto dopo che l’aggressore ha seguito i suoi spostamenti e studiato le sue abitudini. L’avvocato dell’uomo, Peter Martinelli, spiega che le indagini hanno collegato tutti i dettagli e che il sospettato avrebbe ammesso le sue responsabilità. A quanto si apprende, oltre alla violenza, il sospettato è coinvolto anche in due tentativi di aggressione avvenuti nello stesso periodo.
Lo stupro lo scorso agosto, attribuite allo stesso autore anche due tentate violenze. L’avvocato Peter Martinelli: “I collegamenti di tutti gli elementi investigativi hanno portato ad individuare il responsabile, che a quanto ci risulta ha confessato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su donna violentata
Violentata in strada di notte, la vittima ha 24 anni: chi è l’aggressore
Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome: «Non lo ha potuto conoscere, ma ha i suoi occhi»
Lorenzo, nato a marzo con lo stesso nome del padre morto nell’esplosione Toyota a ottobre 2024, rappresenta un legame speciale tra passato e presente.
Ultime notizie su donna violentata
Argomenti discussi: Vannacci uscito dalla Lega arriva a Modena: Vi spiego perché lo seguiamo.
la Repubblica. . Arrivano in libreria le memorie di Gisèle Pelicot, la donna protagonista del processo per gli stupri di Mazan che ha scosso la Francia, in cui sono imputati il marito e altri 50 uomini accusati di averla violentata mentre era incosciente a causa dei - facebook.com facebook
A #Sassari una giovane donna è stata segregata e violentata per 10 giorni dal suo ex fidanzato x.com