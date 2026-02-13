Donna violentata a Modena l’avvocato | Ha seguito la sua vittima ha studiato i suoi movimenti per poi aggredirla

A Modena, una donna è stata violentata lo scorso agosto dopo che l’aggressore ha seguito i suoi spostamenti e studiato le sue abitudini. L’avvocato dell’uomo, Peter Martinelli, spiega che le indagini hanno collegato tutti i dettagli e che il sospettato avrebbe ammesso le sue responsabilità. A quanto si apprende, oltre alla violenza, il sospettato è coinvolto anche in due tentativi di aggressione avvenuti nello stesso periodo.