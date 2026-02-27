Sanremo Pride 2026 | orgoglio LGBTQIA+ ritorna con eventi e storia

Sanremo si prepara ad aprile 2026 con una serie di eventi dedicati alla comunità LGBTQIA+. L’11 aprile la città ospiterà il Sanremo Pride, un appuntamento che richiama attenzione su questioni di diritti e visibilità. La manifestazione coinvolgerà diverse iniziative, tra musica e momenti di celebrazione, per rafforzare il senso di appartenenza e di orgoglio tra le persone della comunità.

Sanremo si prepara a un aprile ricco di eventi, tra musica e diritti, tradizione e innovazione. L'11 aprile 2026 la città ospiterà il Sanremo Pride, riportando l'orgoglio LGBTQIA+ al centro della Riviera. L'evento, organizzato da MIA Arcigay Imperia e Agedo Genova, non è solo una manifestazione, ma il risultato di un lavoro costante sul territorio fatto di iniziative, ascolto e supporto. La scelta della data non è casuale: il 5 aprile 1972 Sanremo fu teatro della prima manifestazione pubblica in Italia per i diritti delle persone allora definite deviate. Un legame con la memoria che rafforza il senso della manifestazione. Un ponte tra passato e presente Il Sanremo Pride 2026 è un ponte tra passato e presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Donizetti ritorna Laura Pepe con «Lezioni di Storia»Tornano le «Lezioni di Storia» al Teatro Donizetti: appuntamento ormai tradizionale, ideato da Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la...

Silvia Salis premiata con il Rainbow Awards 2026 per i diritti Lgbtqia+: è il personaggio politico dell’annoLa sindaca di Genova Silvia Salis è stata insignita del "Rainbow Awards 2026 - Premio internazionale Roma per i diritti Lgbtqia+" come personaggio...

Temi più discussi: Netflix presenta la nuova serie di Orgoglio e Pregiudizio: cast, trama, data di uscita e tutto quello che sappiamo; L'Archivio Arcigay Napoli diventa Bene Culturale tutelato; Tommaso Paradiso ha portato One Piece a Sanremo.

L’orgoglio Lgtb+ torna a Sanremo, l’11 aprile il PrideMIA Arcigay Imperia e Agedo Genova: «La visibilità nasce da un lavoro costante sul territorio». Priscilla guiderà la parata, dal 4 aprile una settimana di eventi ... riviera24.it

Nicolò Filippucci vince Sanremo Giovani, festa grande a Corciano: «Il suo sogno è diventato l’orgoglio di tutti noi»Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. L'artista 19enne ... msn.com

IN TRASFERTA #sanremo Colori, tradizione e comunità protagonisti tra le vie simbolo della musica italiana - facebook.com facebook

Classifica provvisoria di Sanremo dopo la seconda puntata: la top 5 secondo giuria radio e televoto. Chi è in testa #Sanremo26 x.com