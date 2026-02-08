Soppressione dell’automedica al centro dell’incontro coi cittadini

La soppressione dell’automedica di Riccione ha scatenato un acceso dibattito a San Giovanni. Durante l’incontro pubblico di due giorni fa, cittadini e rappresentanti si sono confrontati sui problemi legati alla sanità locale. La chiusura della terza auto medica ha suscitato molte proteste e preoccupazioni tra chi vive in zona. La serata è servita a mettere in luce le difficoltà di un servizio che, secondo molti, ora rischia di ridursi ulteriormente.

La soppressione della terza auto medica di Riccione è stata al centro della serata pubblica svoltasi l'altro ieri a San Giovanni e dedicata ai nodi della sanità. All'iniziativa hanno preso parte la deputata Beatriz Colombo e il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d'Italia, che hanno illustrato le implicazioni legate alla riorganizzazione del sistema di emergenza sanitaria. "Tra i temi centrali affrontati – spiegano i promotori dell'iniziativa – particolare attenzione è stata dedicata alla soppressione della terza auto medica, una decisione che incide direttamente sulla sicurezza e sui tempi di risposta dell'emergenza sanitaria in tutta l'area.

