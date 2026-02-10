Asti Assemblea AtaM | Bilanci 2025 e futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe al centro del dibattito

Asti si prepara a discutere il bilancio 2025 e il futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe. L’assemblea dell’A.T.A.M. si svolgerà presto, con i trifulau che vogliono fare il punto sulla produzione e le prospettive di mercato. La discussione si concentra anche sulla valorizzazione del tartufo e sulle sfide che i coltivatori devono affrontare.

Asti si prepara all'Assemblea del Tartufo: Bilanci e Prospettive per l'A.T.A.M.. L'Associazione Trifulau Astigiani e Monferrini (A.T.A.M.) ha ufficialmente dato il via alle procedure per la sua assemblea annuale 2026, un evento che si configura come un punto di convergenza fondamentale per tutti gli appassionati e gli operatori del settore del tartufo nel territorio astigiano e monferrino. La convocazione, avvenuta in data 10 febbraio 2026, prelude a una giornata di discussione e pianificazione che si svolgerà domenica 15 febbraio presso il Salone Consiliare della Provincia di Asti, in Piazza Alfieri.

