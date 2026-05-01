Quarta circoscrizione locali inagibili e fatiscienti | in fase d' avvio una serie d' interventi tampone nella sede di viale Regione

Nella quarta circoscrizione, alcuni locali sono risultati in condizioni di inagibilità e fatiscenza. Per affrontare questa situazione, sono stati avviati interventi di manutenzione nella sede situata in viale Regione Siciliana, all'angolo con corso Calatafimi. Questi lavori rappresentano una prima fase di interventi tampone per migliorare le condizioni dell’edificio. L’intervento mira a risolvere le criticità più urgenti e migliorare l’uso degli spazi.

Sono in fase di avvio una prima serie di lavori di manutenzione nella sede della quarta circoscrizione di viale Regione Siciliana, all'angolo con corso Calatafimi. In attesa di una più ampia ristrutturazione dell’immobile, che oggi presenta locali in condizioni fatiscenti o inaccessibili, il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Basile in tour nella quarta circoscrizione: "Qui spesi 250 milioni per 150 interventi"Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il... Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS, Fico: «Avvio di una nuova fase di crescita»Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli...