Basile in tour nella quarta circoscrizione | Qui spesi 250 milioni per 150 interventi

Il candidato sindaco Federico Basile sta portando avanti la sua campagna elettorale visitando diverse municipalità. Durante gli incontri, ha sottolineato di aver speso circa 250 milioni di euro per 150 interventi nella quarta circoscrizione. La seconda fase del tour si concentra sul presentare i risultati ottenuti nel quartiere, con incontri pubblici in cui si discute delle attività svolte e dei lavori realizzati.

Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il sindaco Basile per il nostro quartiere”. Domenica nella piazza Fontana Arena sul viale Boccetta insieme al candidato alla presidenza Renato Coletta.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Conte, ci risiamo. Spesi 150 milioni per un euroflop Gasperini contro il mercato della Roma: quasi 250 milioni spesi in due anni e pochi titolariLa Roma questa sera ospiterà il Pisa per la 32esima giornata di Serie A, ma a tenere banco a Trigoria è il punto sul mercato.