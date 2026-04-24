Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute, l’AORN Santobono Pausilipon è ufficialmente inserita nella rete degli IRCCS. Questo passaggio sancisce il riconoscimento ufficiale per l’ospedale, che ora fa parte di un elenco di istituti dedicati alla ricerca e alla cura. La notizia segna l’inizio di una nuova fase per la struttura sanitaria, che si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e collaborazione nel settore della ricerca medica.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’area della Pediatria. Questo traguardo rappresenta non solo un importante riconoscimento istituzionale, ma anche l’avvio di una nuova fase di sviluppo, caratterizzata dal rafforzamento delle attività di ricerca, dall’accesso a specifici finanziamenti e da una crescente integrazione tra assistenza clinica e innovazione scientifica. Il Santobono Pausilipon diventa il più grande Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS, Fico: «Avvio di una nuova fase di crescita»

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