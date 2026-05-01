Quanto costa la borsa più cara di Hermès | il record da oltre 8 milioni

Una borsa Birkin di Hermès ha raggiunto un prezzo superiore agli otto milioni di euro, stabilendo così il record di costo più elevato per un modello del marchio. Si tratta di un modello che si distingue per il suo valore elevato e per le caratteristiche che ne determinano il prezzo. La cifra è stata riportata da fonti di informazione specializzate nel settore della moda di lusso.

Il valore della borsa Birkin di Hermès è altissimo. Quanto costa la borsa più cara del marchio? Una borsa può avere un potere veramente incredibile e le donne di tutto il mondo lo sanno. Fondamentale nella vita quotidiana, può essere una meravigliosa alleata per look di tutti i giorni e look più eleganti. La Birkin di Hermès è tutto questo e molto di più: si è aggiudicata il titolo di borsa più cara del marchio, con un valore altissimo. La borsa più cara di Hermès è la Birkin. Il suo valore ha superato gli otto milioni di euro. Non è solo una borsa, ma un simbolo iconico per eccellenza, creata dalla casa di moda francese in onore della famosa attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin.🔗 Leggi su Novella2000.it

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