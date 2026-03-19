È la più cara del 2026 | quanto costa questa colomba di Pasqua di Iginio Massari

Una colomba di Pasqua realizzata dal famoso pasticciere viene giudicata la più costosa del 2026. La produzione, che si inserisce tra i dolci tradizionali per le festività pasquali, ha attirato l’attenzione per il prezzo elevato. La notizia si diffonde mentre si avvicina il lungo fine settimana di festa e le famiglie si preparano a celebrare con i classici della tradizione.

La Pasqua 2026 è ormai alle porte e, insieme all’attesa per il lungo fine settimana di festa, torna anche il rito della tavola imbandita con i grandi classici della tradizione. Dai salumi al casatiello, passando per la torta pasqualina e l’agnello, il menù delle celebrazioni conserva il fascino delle ricette che scandiscono da sempre questa ricorrenza. Ma accanto ai piatti simbolo del pranzo pasquale, c’è un altro protagonista che continua a conquistare spazio e attenzione: il capitolo dei dolci. Negli ultimi anni, infatti, la colomba ha smesso di essere soltanto un prodotto legato alla consuetudine familiare per diventare un vero terreno di sperimentazione gastronomica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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