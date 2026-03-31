Nella classifica dei premi in denaro del 2026, il tennista italiano si colloca al secondo posto, considerando solamente i guadagni ottenuti dai risultati nei tornei. La classifica prende in esame esclusivamente le somme vinte in denaro durante le competizioni, senza includere eventuali sponsorizzazioni o altre fonti di reddito. Al primo posto si trova un altro atleta, mentre il tennista italiano si avvicina a questa posizione.

Jannik Sinner si trova al secondo posto nel Prize Money Ranking 2026, la classifica dei premi in denaro che prende in considerazione tutti i guadagni dei tennisti derivanti dai risultati conseguiti nei vari tornei, escludendo dunque emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti. Si tratta di cifre ufficiali e comunicate pubblicate dagli organizzatori dei vari eventi, che vengono sommate per stilare questa graduatoria, a tutti gli effetti riconosciuta dalla ATP e che desta sempre particolare attenzione. Il fuoriclasse altoatesino ha guadagnato 3,21 milioni di dollari statunitensi (circa 2,8 milioni di euro) grazie alle vittorie nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami (1,15 milioni ciascuna), a cui si aggiungono 1,25 milioni di dollari australiani per la semifinale agli Australian Open e 77. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner avvicina Alcaraz nel Prize Money Ranking: la classifica dei premi, soldi guadagnati e differenze

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I tre migliori tornei della carriera di Jannik Sinner per % di ace sul totale di punti giocati al servizio: 1. Miami 2026 – 21.1% 2. Australian Open 2026 – 16.1% 3. Indian Wells 2026 – 15.6% x.com