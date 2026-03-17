Sinner si trova vicino a Carlos Alcaraz nella classifica dei premi in denaro, chiamata Prize Money Ranking. Questa classifica si basa sugli importi che i tennisti ricevono dagli organizzatori dei tornei in relazione ai risultati ottenuti. Alcaraz occupa attualmente la prima posizione, mentre Sinner segue da vicino, con differenze che riflettono i guadagni accumulati durante le competizioni.

Carlos Alcaraz svetta in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro basata esclusivamente sugli assegni staccati dagli organizzatori dei tornei per i risultati conseguiti dai tennisti sul campo. Lo spagnolo ha guadagnato 3,67 milioni di dollari statunitensi nei primi due mesi e mezzo della stagione, frutto dei 4,15 milioni di dollari australiani meritati per l’affermazione agli Australian Open, dei 530.000 dollari per l’affermazione all’ATP 500 di Doha e dei 340.000 dollari per avere raggiunto la semifinale a Indian Wells. Il fuoriclasse iberico primeggia davanti al nostro Jannik Sinner, per il momento fermo a quota 2,09 milioni di dollari statunitensi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner insegue Alcaraz nel Prize Money Ranking: quanti soldi guadagnano e la classifica dei premi

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