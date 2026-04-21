Berrettini-Collignon ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Il tennista italiano Matteo Berrettini giocherà contro il belga Raphael Collignon al primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Madrid. La partita è prevista per mercoledì 22 aprile alle ore 11. Questo sarà il secondo confronto tra i due giocatori. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Matteo Berrettini affronterà il belga Raphael Collignon al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana (il Campo Centrale), dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la turca Zeynep Sonmez e la spagnola Carlota Martinez Cirez. Il tennista italiano farà il proprio ritorno in campo a un paio di settimane dalla sconfitta rimediata contro il brasiliano Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il chiaro obiettivo di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e meritarsi il match contro lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 4 del seeding.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Collignon, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Live Raphaël Collignon - Matteo Berrettini - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Masters 1000 di Madrid; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; ATP Madrid: Cobolli punta ai quarti, Darderi vede i fratelli Cerundolo. Berrettini pesca male. Berrettini-Collignon, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il belga Raphael Collignon al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul ... oasport.it Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle garePer Sinner il percorso a Madrid inizia con un qualificato. Poi si profila un possibile derby azzurro al terzo turno contro Federico Cinà (wild card) e un quarto di finale contro la testa di serie nume ... tg24.sky.it Dopo le buone sensazioni di Montecarlo, Matteo Berrettini vuole dare continuità alla sua stagione su terra rossa. Al Masters 1000 di Madrid il tennista romano esordirà con il belga Collignon #Berrettini #Tennis x.com Dopo le buone sensazioni di Montecarlo, Matteo Berrettini vuole dare continuità alla sua stagione su terra rossa. Al Masters 1000 di Madrid il tennista romano esordirà con il belga Collignon - facebook.com facebook