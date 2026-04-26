In questa settimana, le persone si trovano a affrontare un susseguirsi di aspettative e delusioni. Dopo aver iniziato con ottimismo e determinazione, spesso si trovano a cambiare atteggiamento in breve tempo, passando da una volontà di fare bene a una maggiore rassegnazione. Le giornate sono caratterizzate da una certa volatilità emotiva, con momenti di entusiasmo alternati a senzazioni di insuccesso.

Settimana nuova, illusioni fresche di giornata. Parti con “stavolta faccio tutto bene” e dopo 48 ore sei già in modalità “vabbè, vediamo come va”. Le stelle ti osservano. e probabilmente ridono pure un po’. Però oh, almeno ti diverti. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti a razzo, ma senza benzina. Entusiasmo alle stelle, resistenza di un Wi-Fi scadente.? Consiglio: dosa le energie, non sei indistruttibile (spoiler). Toro. (20 aprile – 20 maggio). Ti pianti sulle tue idee come un mobile IKEA montato male: non ti smuove nessuno. Però stavolta potresti pure avere torto.? Consiglio: prova ad ascoltare. almeno per finta. Gemelli. (21 maggio – 20 giugno).🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo della settimana (27 aprile 3 – maggio) “Tra buoni propositi e clamorosi fallimenti”

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