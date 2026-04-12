Ponte di Brivio stop e polemiche Il sindaco senza informazioni | Disattesi tutti i buoni propositi

Nella serata di giovedì e notte di venerdì, il ponte di Brivio è stato chiuso senza comunicazioni anticipate. La decisione ha suscitato reazioni e contestazioni nella comunità locale, che si è trovata improvvisamente senza accesso al collegamento principale. Il sindaco della zona ha dichiarato di non aver ricevuto informazioni ufficiali sulla temporanea chiusura, criticando la mancanza di comunicazione e l’adesione ai buoni propositi annunciati in precedenza.

Brivio (Lecco) – Male la prima per la chiusura del ponte di Brivio. Le scorse sera e notte, tra giovedì e venerdì, il ponte è stato chiuso senza alcun preavviso. I tecnici incaricati del montaggio di una alta e grossa gru che servirà per i lavori di consolidamento e ristrutturazione dell o storico collegamento sull’Adda tra Brivio e Cisano Bergamasco, inaugurato nel 1917, hanno bloccato completamente il transito sul viadotto per installare in sicurezza la struttura, in vista della serrata totale che scatterà il 4 maggio. Peccato che nessuno ne sapesse nulla, nemmeno il sindaco Federico Airoldi. Non c’è traccia nell’ordinanza con cui i dirigenti di Anas hanno autorizzato e comunicato per tempo di interdire la circolazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di Brivio, stop e polemiche. Il sindaco senza informazioni: “Disattesi tutti i buoni propositi” Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action»«Non escludiamo di dare il via a una class action contro i disagi che la chiusura del ponte causerà alla nostra categoria. Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago: "Salite sul traghetto di Leonardo"La proposta del primo cittadino e della Pro loco: garantire il servizio in via straordinaria al mattino e alla sera durante la settimana per favorire...