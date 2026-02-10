Durante la registrazione di lunedì 9 febbraio 2026, Ciro Solimeno ha preso una decisione difficile e ha eliminato una persona. La scena ha sorpreso molti, perché nessuno si aspettava questa scelta. La puntata si è conclusa con il volto serio di Ciro, che sembrava ancora combattuto sulla decisione presa.

Lunedì 9 febbraio 2026 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale sono accaduti diversi colpi di scena. Al Trono Over c’è stata una scelta, che purtroppo non è finita nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha eliminato una corteggiatrice, che fino a poco tempo fa era la sua preferita. Spoiler Trono Over UeD: torna un cavaliere per Gemma, Elisabetta categorica, salta un’uscita. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 9 febbraio riportate su Lollo Magazine rivelano che al Trono Over è tornato un ex protagonista del programma, che in passato corteggiava Aurora Tropea. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: una scelta finisce male, Ciro Solimeno fa una grande eliminazione

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 13 gennaio 2026 rivelano momenti intensi e decisioni importanti nel Trono Over.

