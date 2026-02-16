007 cercansi al via la campagna di reclutamento dell’intelligence italiana | ecco quali sono i profili più richiesti anche per le lauree umanistiche

L’intelligence italiana ha aperto le porte a nuovi candidati, perché cerca persone con competenze specifiche. La campagna di reclutamento, chiamata “Il tuo talento al servizio dell’Italia”, parte oggi e si rivolge anche a chi ha studi umanistici. L’obiettivo è trovare profili con diverse esperienze, tra cui lauree umanistiche, per affrontare le sfide di sicurezza del paese.

«Il tuo talento al servizio dell'Italia». È questo il nome scelto per la nuova campagna di reclutamento dell'intelligence, al via da oggi. Gli 007 italiani hanno aperto diverse posizioni di lavoro, aperte a candidati con competenze specifiche nei settori delle tecnologie avanzate, della sicurezza digitale, del terrorismo, dell'Osint ( open source intelligence ) ed ecofin. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, si legge nel documento che avvia la nuova campagna, «è impegnato ogni giorno a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell'Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale». Le domande vanno presentate entro il 20 marzo. Aperte posizioni per candidati con background ingegneristico, informatico ma anche umanistico. Cercansi esperti in open source intelligence (Osint) e social media intelligence (Socmint) per la produzione di rapporti di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza.