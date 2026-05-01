Nel panorama attuale, le lauree più richieste sono quelle in ambito tecnologico, sanitario e ingegneristico. Questi settori continuano a mostrare una domanda stabile tra le aziende, mentre altre aree hanno registrato un calo di interesse. Una delle scelte più sorprendenti riguarda le lauree umanistiche, che però risultano meno richieste rispetto a quelle più specializzate nelle competenze tecniche. Tra gli errori più comuni c’è quello di non considerare le evoluzioni del mercato del lavoro e le nuove competenze richieste.

Scegliere l’università nel 2026 significa muoversi in un mercato del lavoro attraversato da tre grandi forze: il ricambio generazionale, la trasformazione digitale e la transizione ecologica. Non basta chiedersi - ed è l'errore che fanno in tanti - “quale laurea fa trovare lavoro”: bisogna distinguere tra i corsi con più domanda in valore assoluto, quelli con migliore occupabilità dopo il titolo e quelli che offrono migliori prospettive di crescita nel medio periodo. Le fonti più solide per rispondere sono due. La prima è il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, che stima i fabbisogni occupazionali delle imprese e della Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lauree, quali le migliori per trovare lavoro oggi? Le più richieste, la "sorpresa" e l'errore da evitare

Caught the CEO cheating, I left, he begged me with tears, but it was too late!#chinesedrama

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