‘Qualcuno era Gaber’ | a Roma una serata omaggio all’artista milanese diretta da Enrico Deregibus

Sabato 9 maggio alle ore 21, si è tenuta a Roma una serata dedicata a Giorgio Gaber nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino. L’evento è stato diretto da Enrico Deregibus e ha reso omaggio all’artista milanese, famoso per il suo contributo nel mondo della musica e del teatro. La manifestazione ha coinvolto il pubblico in un racconto che ha ripercorso le tappe più significative della carriera di Gaber.

ROMA – Una serata d’eccezione quella dedicata al mai abbastanza celebrato Giorgio Gaber sabato 9 maggio alle ore 21 a Roma nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino. Il titolo è “Qualcuno era Gaber” e ospiterà Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber e suo storico manager, che sarà intervistato dall’operatore culturale e giornalista Enrico Deregibus, che è anche il curatore della serata. A proporre brani, cantati e recitati, di Gaber saranno invece artisti come Piji, cantautore di pregio e artista poliedrico, nonché cultore della canzone d’autore italiana; Sara Valerio, attrice, autrice e regista di rilievo, capace di dare voce e corpo alla drammaturgia gaberiana; Ivan Spadoni, giovane musicista e interprete attento alle sfumature del teatro-canzone.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - ‘Qualcuno era Gaber’: a Roma una serata omaggio all’artista milanese diretta da Enrico Deregibus Notizie correlate A Roma una serata sulle canzoni sconosciute di Luigi Tenco curata da Enrico DeregibusROMA - Torna “Nevernevergreen”, il format curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus e inaugurato lo scorso dicembre nel teatrino... Leggi anche: Ogni artista porta in gara una canzone che diventa un omaggio per qualcuno di importante: dalla mamma ai figli, dal primo amore, all'ultimo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Qualcuno era Gaber: a Roma una serata omaggio all’artista milanese diretta da Enrico Deregibus; Roma omaggia il grande Gaber; Gaber torna in scena: più vivo di chi lo ha dimenticato. ‘Qualcuno era Gaber’: a Roma una serata omaggio all’artista milanese diretta da Enrico DeregibusROMA - Una serata d’eccezione quella dedicata al mai abbastanza celebrato Giorgio Gaber sabato 9 maggio alle ore 21 a Roma nel teatrino dell’Antica ... lopinionista.it Rassegna tra musica e cultura nella provincia di Alessandria e oltre con la direzione artistica di Enrico Deregibus - facebook.com facebook