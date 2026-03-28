Stasera, alle 21:30 su Rai 1, torna Canzonissima 2026 con la seconda puntata condotta da Milly Carlucci. Gli artisti in gara presentano canzoni dedicate a persone significative, come familiari o amori passati. La trasmissione, iniziata la settimana scorsa, vede protagonisti interpreti che rendono omaggio a figure importanti attraverso le proprie esibizioni musicali.

C anzonissima 2026, atto secondo. Stasera sabato 28 marzo alle 21:30, su Rai 1, va in onda la nuova puntata del varietà musicale condotto da Milly Carlucci che ha debuttato una settimana fa. Come già accaduto in autunno, anche a primavera torna la sfida diretta con Canale 5. E con Maria De Filippi. Ma se in autunno a competere nella gara degli ascolti c’erano Ballando con le stelle e Tu sì que vales, stavolta Canzonissima se la vede con Amici. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › “Canzonissima” 50 anni dopo. Il cast cantanti della nuova edizione edizione targata Milly Canzonissima 2026 seconda puntata, anticipazioni 28 marzo: cantanti e canzoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ogni artista porta in gara una canzone che diventa un omaggio per qualcuno di importante: dalla mamma ai figli, dal primo amore, all'ultimo

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