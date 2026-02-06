a roma una serata sulle canzoni sconosciute di luigi tenco curata da enrico deregibus

A Roma, una serata dedicata alle canzoni meno conosciute di Luigi Tenco ha attirato un pubblico di appassionati. Organizzata da Enrico Deregibus, la serata fa parte di “Nevernevergreen”, il format culturale che riprende il suo percorso dopo il debutto dello scorso dicembre all’Antica Stamperia Rubattino. Qui, Deregibus ha scelto di riproporre brani poco noti di grandi artisti, puntando a riscoprire pezzi nascosti e curiosità musicali.

ROMA – Torna “Nevernevergreen”, il format curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus e inaugurato lo scorso dicembre nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino di Roma con una serata sulle canzoni sconosciute di Francesco De Gregori. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 6 febbraio alle 21 e protagoniste saranno quelle di Luigi Tenco. “Nevernevergreen” vuole raccontare appunto i gioielli nascosti dei repertori dei grandi cantautori italiani, attraverso i brani stessi, eseguiti da artisti di prim’ordine della scena romana e non solo, e attraverso racconti, aneddoti e annotazioni di Deregibus, ma anche con video rari, interventi, letture e altro ancora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Approfondimenti su Luigi Tenco

Questa serata a Roma celebra il cantautore Luigi Tenco, a 59 anni dalla sua scomparsa.

Ultime notizie su Luigi Tenco

