Olimpiadi Milano Cortina 2026 | 38mila nuovi posti di lavoro Professioni settori e aree geografiche

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 porteranno 38.000 nuovi posti di lavoro. Secondo uno studio di Susini Group StP, l’evento farà girare 5,3 miliardi di euro in più nell’economia italiana. Si prevede anche un aumento del Pil tra 300 e 400 milioni di euro all’anno nei due anni intorno alle Olimpiadi. I settori coinvolti sono vari, e le opportunità si estendono su diverse aree del Paese.

Milano – Ben 38.000 posti di lavoro e 5,3 miliardi di euro per l'economia italiana e incremento del Pil tra 300 e 400 milioni di euro all'anno nel biennio 20252026: questo è quanto genereranno le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, secondo la stima di Susini Group StP, studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro. Olimpiadi, Federica Pellegrini sfila con la torcia olimpica I numeri e le aree. L'evento genererà oltre 38.000 posti di lavoro complessivi, tra occupazione diretta e indotto, concentrati principalmente in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. La macchina organizzativa non coinvolge personale solo per il periodo dal giorno 6 al 22 febbraio, ma anche nei 9-12 mesi prima dei giochi per la gestione delle infrastrutture, gli accreditamenti, la logistica e il marketing e fino a 2-3 mesi dopo il termine per attuare le attività di smobilitazione, reporting e bilanci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

