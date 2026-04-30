Offerte di lavoro in Puglia la Regione | Ci saranno 10mila posti

La Regione annuncia l’apertura di circa diecimila posti di lavoro in Puglia, con l’obiettivo di raggiungere un totale di circa 90 mila occupati nei prossimi anni. La misura prevede l’inserimento di nuove unità nel mercato del lavoro e l’aumento delle persone occupate, portando a un incremento significativo delle assunzioni complessive nella regione. I dettagli sui settori interessati e le tempistiche non sono ancora stati comunicati.

Diecimila nuove unità da inserire nel mondo del lavoro e un’occupazione a regime, tra occupati e nuovi lavoratori, vicina alle 90mila unità nei prossimi anni. È l’obiettivo al quale la Regione Puglia sta lavorando con dipartimenti, Agenzie e Società in house coinvolte nelle politiche di sviluppo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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