Pugilato dilettantistico interregionale | sabato 2 maggio appuntamento con il 1 Trofeo Città di Latina Sport & Sociale

Sabato 2 maggio alle 16:00 si svolgerà presso il Centro Sportivo Parisi di Latina il “1 Trofeo Città di Latina – Sport & Sociale”, un evento dedicato al pugilato dilettantistico interregionale maschile e femminile. La competizione coinvolgerà atleti provenienti da diverse aree, offrendo un’occasione di confronto tra giovani pugili in una giornata di incontri che coinvolgono diverse categorie di peso. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario sportivo locale.

Pugilato:. appuntamento con il. “1 Trofeo Città di Latina – Sport & Sociale”. Match di pugilato dilettantistico interregionale maschile e femminile Domani, sabato 2 maggio alle ore 16:00 LATINA – Sabato 2 maggio 2026, alle ore 16:00, presso il Centro Sportivo Parisi, in S.S. 156 km 51,400, di fronte Latina Expo Fiere, andrà in scena il “1° Trofeo Città di Latina – Sport & Sociale”, evento interregionale di pugilato dilettantistico maschile e femminile. La manifestazione, organizzata dalla A.S. Parisi Boxe, si svolgerà nell’ambito della Federazione Pugilistica Italiana e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da Lazio, Umbria,.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pugilato dilettantistico interregionale: sabato 2 maggio appuntamento con il “1 Trofeo Città di Latina Sport & Sociale” Notizie correlate “La notte dei leoni”, il 26 maggio allo Stadio Maradona appuntamento con il calcio socialeUna notte dei leoni per raccogliere fondi utili a ristrutturare il teatro del carcere minorile di Nisida e per sostenere le attività della Fondazione... Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il “2° Manfredonia Triathlon Sprint”Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche.