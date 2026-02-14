La notte dei leoni, il 26 maggio allo Stadio Maradona appuntamento con il calcio sociale

Il 26 maggio, allo Stadio Maradona, si svolge “La notte dei leoni” per sostenere il calcio sociale. La manifestazione mira a raccogliere fondi per rinnovare il teatro del carcere minorile di Nisida e finanziare i progetti della Fondazione Santobono Pausillipon. Durante l’evento, i partecipanti potranno contribuire attivamente alle iniziative benefiche attraverso partite e attività sportive.

Una notte dei leoni per raccogliere fondi utili a ristrutturare il teatro del carcere minorile di Nisida e per sostenere le attività della Fondazione Santobono Pausillipon. A fare la parte del leone gli attori della nazionale e le leggende del calcio, che hanno indossato la maglia azzurra, che il 26 maggio scenderanno in campo sul prato dello stadio Maradona di Napoli. Una partita di beneficenza, il cui ricavato dalla vendita dei biglietti servirà a finanziare il restyling del teatro voluto da Eduardo de Filippo e le attività di ricerca dell’ospedale pediatrico. Un evento patrocinato dal ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Il 26 maggio allo stadio Maradona si terrà “La Notte dei Leoni”.

