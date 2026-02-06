I pronostici del weekend 7-8 febbraio | Serie A e campionati esteri

Il weekend porta di nuovo in campo le principali leghe europee, tra cui la Serie A, con la ventiquattresima giornata, e i campionati esteri come Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Le squadre italiane e internazionali si preparano a scendere in campo, con i pronostici pronti a svelare le possibili sorprese e i risultati attesi. È un fine settimana di sfide importanti, con tante partite da seguire e analizzare.

I pronostici del weekend, ventiquattresima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Atletico Madrid, Barcellona e Juventus. (Ansa Foto) – IlVeggente.it   Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Wolverhampton-Chelsea, Bayern Monaco-Hoffenheim, Sassuolo-Inter, PSG-Marsiglia e Barcellona-Maiorca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

