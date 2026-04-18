Esiste un ritmo universale a 2 Hz che appartiene a molti esseri viventi | un nuovo studio svela i meccanismi del cervello

Un recente studio ha confermato che numerose specie viventi comunicano seguendo un ritmo di circa 2 hertz. La ricerca ha analizzato i segnali cerebrali e i comportamenti di diversi organismi, evidenziando la presenza di questa frequenza comune. I risultati contribuiscono a comprendere meglio i meccanismi di comunicazione e funzionamento del cervello in ambito biologico. La scoperta apre nuove strade per approfondire le funzioni neurofisiologiche condivise tra specie diverse.

Un nuovo studio ha reso noto che molte specie comunicano seguendo un ritmo di circa 2 hertz. I segnali animali, anche quelli umani come avviene nelle canzoni più popolari, sono vincolati dai tempi di elaborazione del cervello, aprendo nuove prospettive sulla comunicazione a prescindere dalla specie di appartenenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Amore nel cervello: la scienza svela i meccanismi biologici del sentimento e smantella i luoghi comuni sulla passione.Roma, 13 febbraio 2026 – L'amore non è un'astrazione poetica o un costrutto sociale, ma un complesso programma biologico radicato nel sistema nervoso... Perché perdi l’appetito quando sei malato: su Nature nuovo studio del Nobel Julius svela il segnale intestino-cervelloI ricercatori guidati dal premio Nobel David Julius hanno identificato il segnale intestino-cervello che sopprime la fame durante le infezioni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dagli animali alle canzoni, la comuncazione segue un ritrmo universale; ? Brancale Sacro: musica, spiritualità e ritmo che conquista; Per il Record Store Day Tullio De Piscopo pubblica un cofanetto con 4 LP; DJ Peternight lancia Solo una sera: il nuovo singolo tra emozione e ritmo afro house. Esiste un ritmo universale a 2 Hz che appartiene a molti esseri viventi: un nuovo studio svela i meccanismi del cervelloUn nuovo studio ha reso noto che molte specie comunicano seguendo un ritmo di circa 2 hertz. I segnali animali, anche quelli umani come avviene nelle canzoni più popolari, sono vincolati dai tempi di ... fanpage.it Dagli animali alle canzoni, la comuncazione segue un ritrmo universaleIl mondo animale potrebbe avere un ritmo universale condiviso: dai vocalizzi dei mammiferi al canto degli uccelli, dai lampeggi delle lucciole ai richiami delle rane, le comunicazioni nelle diverse sp ... ansa.it Esiste un luogo in Grecia dove alle donne non è permesso entrare. Sembra assurdo, eppure è una tradizione religiosa antichissima che va avanti da secoli facebook Cattiveria e razzismo. Non esiste una definizione diversa per le norme che il DDL # immigrazione prevede per i #minori soli. Molto ben spiegato da SavetheChildren x.com