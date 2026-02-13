Amore nel cervello | la scienza svela i meccanismi biologici del sentimento e smantella i luoghi comuni sulla passione

Lo studio pubblicato ieri rivela che l’amore nasce da processi chimici nel cervello, spiegando così perché ci innamoriamo e perché il cuore batte più forte. Gli scienziati hanno scoperto che l’ossitocina e la dopamina sono i principali protagonisti di questa emozione, collegando direttamente i sentimenti alla biologia. Per esempio, durante l’innamoramento, il cervello rilascia sostanze che aumentano il desiderio e la fiducia, spiegando perché spesso ci sentiamo così coinvolti.

L'Amore nel Cervello: Una Rivoluzione Scientifica Smonta i Luoghi Comuni. Roma, 13 febbraio 2026 – L'amore non è un'astrazione poetica o un costrutto sociale, ma un complesso programma biologico radicato nel sistema nervoso umano. A rivelarlo è il neurologo Piero Barbanti, direttore dell'Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell'Irccs San Raffaele di Roma, che scardina la concezione romantica del sentimento, svelandone le basi neuroscientifiche e la sua intrinseca funzione evolutiva. Oltre l'Idea di un Unico Amore. L'errore più comune, secondo il professor Barbanti, è quello di parlare de "l'amore" come di un'entità singola e monolitica.

