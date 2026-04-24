Venerdì 24 aprile, Propaganda Live torna in onda con un appuntamento ricco di ospiti e anticipazioni. In studio, il conduttore Diego Bianchi incontrerà il rapper Frankie hi-nrg mc, la cantante Lina Simons e altre personalità. La puntata prevederà interventi e dialoghi con i presenti, offrendo uno sguardo su temi attuali e musica dal vivo. L'evento si svolgerà come di consueto, con la trasmissione in diretta.

Dopo aver dimostrato l'affetto del suo pubblico durante la scorsa puntata di venerdì 17 aprile, tenendo incollati allo schermo 893.000 spettatori per uno share del 6,9%, Diego Bianchi riapre le porte del suo studio oggi, venerdì 24 aprile, per un nuovo appuntamento con Propaganda Live. Il talk di La7 si conferma l'appuntamento fisso per chi cerca un mix di analisi giornalistica, satira e narrazione civile, pronto a partire come sempre alle 21.15 sia in TV che in streaming. La scena musicale e l'impegno civile si intrecceranno grazie alla presenza di Frankie hi-nrg mc, figura storica del rap impegnato italiano, e di Lina Simons, le cui performance faranno da collante alle riflessioni che animeranno lo studio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 24 aprile

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Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Frankie hi-nrg mc. Ci vediamo alle 21.15 su @La7_tv @DamianoAndreott x.com

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