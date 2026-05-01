In occasione della Festa dei Lavoratori, Diego Bianchi torna in prima serata su La7 con un nuovo reportage da Prato dedicato al mondo del lavoro. Propaganda Live, il programma che affronta temi di attualità attraverso un mix di giornalismo, satira e narrazione civile, propone questa puntata per offrire uno sguardo su una città nota per il settore tessile. La trasmissione si concentra su aspetti legati all’occupazione e alle condizioni lavorative locali.

Diego Bianchi, nel giorno della Festa dei Lavoratori, torna in prima serata su La7 con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma che racconta e analizza l’attualità con il suo sguardo tra approfondimento giornalistico, satira e narrazione civile. Anticipazioni e ospiti del 1º maggio 2026. Nella nuova puntata, il padrone di casa torna con un reportage che spazierà tra lavoro, migrazione, conflitto sociale ed elezioni comunali. Partendo dal cuore del distretto tessile di Prato, Bianchi ha seguito i picchetti degli operai che chiedono diritti e condizioni di lavoro più dignitose e ha intervistato gli operai dell’ex GKN nel loro presidio permanente, che dura ormai da cinque anni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Propaganda Live, Diego Bianchi torna con un reportage da Prato sul lavoro

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