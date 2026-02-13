Propaganda Live Diego Bianchi a Niscemi per documentare la frana

Diego Bianchi è arrivato a Niscemi per documentare una frana che ha messo in crisi alcune abitazioni della zona. La frana ha causato il blocco di alcune strade e ha costretto gli abitanti a evacuare temporaneamente le loro case. Bianchi vuole mostrare da vicino i danni e le conseguenze di questo evento naturale. Con il suo solito stile, il conduttore di Propaganda Live si impegna a raccontare quello che sta succedendo sul campo.

Diego Bianchi, come ogni venerdì, torna con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta e interpreta l'attualità con uno sguardo tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 13 febbraio 2026. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi si è recato nel comune siciliano di Niscemi per documentare da vicino l'emergenza frana, ascoltare le voci degli sfollati e seguire il lavoro di geologi, volontari e della Protezione Civile. Un reportage sul campo che alterna sopralluoghi nella zona rossa a incontri con il sindaco, per fare il punto sulla situazione.