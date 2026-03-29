Domenica 29 marzo, nella serata di Propaganda Live, è andato in onda un reportage sul clima politico dopo le ultime consultazioni elettorali. La puntata, condotta da Diego Bianchi, è stata trasmessa in una collocazione diversa rispetto al consueto appuntamento del venerdì sera su La7, a causa di uno sciopero che aveva coinvolto i giornalisti due giorni prima.

Diego Bianchi torna questa sera, domenica 29 marzo, eccezionalmente in una collocazione diversa dal consueto prime time del venerdì di La7, per una nuova puntata di Propaganda Live, saltato due sere fa a causa dello sciopero che ha coinvolto i giornalisti. Anticipazioni e ospiti del 29 marzo 2026. Dopo il successo della puntata di lunedì, interamente dedicata al referendum, il programma torna con un reportage che racconterà il clima politico del post-voto, soffermandosi sulle dimissioni che hanno segnato questi ultimi giorni: da Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, e Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, fino a quelle del ministro del Turismo Daniela Santanchè e di Maurizio Gasparri, che ha lasciato il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Propaganda Live di domenica con un reportage sul clima politico post-voto

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