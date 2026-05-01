La partita tra Udinese e Torino si disputa sabato alle 15:00, nella trentacinquesima giornata di Serie A. Si tratta di un match che vede le due squadre affrontarsi con obiettivi diversi, entrambe alla ricerca di punti importanti per la classifica. Prima del calcio d’inizio, sono disponibili dati sulle probabili formazioni, notizie sulle condizioni dei giocatori e informazioni sulla diretta tv e streaming.

Udinese-Torino è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sia Udinese che Torino hanno superato abbondantemente la quota dei 40 punti e a quattro turni dalla fine non hanno praticamente obiettivi concreti per cui lottare. Qualche stimolo in più potrebbero avercelo i friulani, che di punti ne hanno 44 e sono ancora in corsa per quell’ottavo posto che gli consentirebbe di accedere direttamente agli ottavi della prossima Coppa Italia e di affrontare due turni in meno. I bianconeri stanno provando a togliersi qualche soddisfazione: lunedì scorso hanno sfiorato la vittoria in casa della Lazio facendosi riacciuffare al minuto 95 da Maldini, dopo che appena due giri di lancette prima Atta aveva realizzato il gol del 2-3.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Torino: ruolino da Europa dallo scossone in panchina

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