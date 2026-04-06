La partita tra Carrarese e Spezia si disputa durante la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si svolge in un momento di cambiamenti per entrambe le squadre, con alcune novità nelle formazioni e nelle strategie adottate. La gara si tiene in un contesto di tensione tra le due compagini, che cercano punti importanti per la classifica. Le due formazioni si affrontano con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato.

Carrarese-Spezia è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Ci sono stati diversi cambi in panchina durante questa sosta nel campionato di Serie B: uno ha riguardato anche lo Spezia che ha dato il benservito a Donadoni e si è affidato nuovamente a D’Angelo per cercare la salvezza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E contro la Carrarese gli ospiti sono quasi obbligati a fare risultato vista la classifica brutta che si ritrovano. Una classifica troppo brutta per essere vera. Adesso lo Spezia sarebbe retrocesso senza nemmeno avere la possibilità di giocarsi i playout. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Carrarese-Spezia: lo scossone dà i suoi frutti

Carrarese Cresce la tensione per il derby. Maglia ’special edition’ contro lo SpeziaDiminuisce giorno dopo giorno il conto alla rovescia verso il derby con lo Spezia.

Pronostico Carrarese-Catanzaro: lo stato di forma ci dice il finaleCarrarese-Catanzaro è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...

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Pronostico Carrarese vs Spezia – 6 Aprile 2026Nel calendario di Serie B spicca il confronto tra Carrarese e Spezia, in programma il 6 Aprile 2026 alle 19:30 allo storico Stadio dei Marmi. Un appuntamento ... news-sports.it

QS - Carrarese-Spezia, il doppio ex Masitto: Toscani messi meglio. La vittoria darebbe ai liguri stimoli ulteriori per salvarsiIl derby di Pasquetta? Una partita che ha due sapori. La Carrarese deve cercare di salvarsi prima possibile. E’ messa meglio ed ovviamente. tuttob.com

Lo Spezia cade a Castellammare contro la Juve Stabia, il Palermo passa a Padova: liguri restano a 30, al terzultimo posto, mentre il Padova a 34, a meno tre proprio dal Bari che può agguantare la squadra di Andreoletti. Alle 19.15 il Mantova in campo a facebook