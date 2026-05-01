Pronostico Spezia-Venezia | arriva il doppio verdetto

Il match tra Spezia e Venezia si disputa il primo maggio, nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B. La partita si svolge allo stadio della città ligure e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni sono state annunciate, con alcune variazioni rispetto alle ultime gare. I due team cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica prima della fine del campionato.

Spezia-Venezia è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Primo maggio per cuori forti a La Spezia. Primo maggio dal doppio gusto, amarissimo per i padroni di casa, di grandissima gioia invece per gli ospiti. (Profilo Instagram Venezia) – Ilveggente.it Un testa coda che darà i primi verdetti, anche se nel caso dello Spezia non matematico. Allora: se il Venezia dovesse riuscire a vincere contro l’ultima della classe avrebbe la certezza della Serie A matematica. La squadra di Stroppa, un tecnico che non sarebbe alla prima promozione della sua carriera, merita questo traguardo per il cammino fatto fino al momento.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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