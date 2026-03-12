La partita tra Modena e Spezia si gioca per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia ha ottenuto risultati favorevoli nelle ultime partite, mentre il Modena si prepara a scendere in campo. La sfida sarà trasmessa in diretta in tv e streaming, con le formazioni ufficiali già annunciate. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica.

Modena-Spezia è una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Per lo Spezia è sicuramente un momento positivo. La squadra di Donadoni, dopo il pareggio sul campo del Padova, ha sfruttato la scorsa settimana la superiorità numerica contro il Monza per riuscire a prendersi tre punti di platino e uscire fuori dalla zona retrocessione diretta. Sì, il lavoro sta pagando e anche la scelta della società di tenere duro durante il momento negativo, non esonerando il tecnico, ha dato i frutti sperati. La sensazione è che i liguri, ricordiamo che lo scorso anno sono stati ad un passo dalla A, possano riuscire pure a fare un risultato positivo sul campo del Modena di Sottil, in zona playoff, ma che vive un momento diametralmente opposto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Modena-Spezia: continua il momento positivo

Pronostico Modena vs Spezia – 13 Marzo 2026Cosa aspettarsi da Modena - Spezia? La sfida di Serie B tra Modena e Spezia, in programma il 13 Marzo 2026 alle 20:30 allo Stadio Alberto Braglia, promette un confronto molto equilibrato. Due realtà ... news-sports.it

Il Modena da La Spezia allo Spezia. Un girone dopo è di nuovo test veritàEsattamente come all’andata, quattro mesi fa, lo Spezia arriva a testare la tenuta del Modena dopo due sconfitte e un pareggio. In quella occasione, i canarini erano riusciti a conquistare un solo pun ... sport.quotidiano.net

In questa corsa alla salvezza non si possono ignorare i risultati di oggi delle nostre dirette concorrenti. Lo Spezia ha compiuto una vera impresa, battendo 4-2 in casa il Monza. L’Entella è riuscita a vincere in trasferta a Bolzano, mentre l’Avellino ha superato il - facebook.com facebook